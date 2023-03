„Willi Seiler – Spurensuche“: Ausstellungeröffnung in der Fichtelgebirgshalle

Das Granitlabyrinth am Fuße des Epprechtsteins, die 14 Stelen rund um den Weißenstädter See und den Fichtelgebirgsbrunnen vor dem Landratsamt in Wunsiedel – diese Werke aus dem Landkreis Wunsiedel kennen wahrscheinlich die allermeisten. Und sie haben eins gemeinsam: Sie stammen alle von Willi Seiler. Der Wunsiedler „Arbeitskreis Kultur & Stadtgeschichte“ hat zu seinem Lebenswerk eine Ausstellung erarbeitet. Die Eröffnung ist heute (MO) um 17:30 Uhr in der Fichtelgebirgshalle in Wunsiedel. Die Ausstellung „Willi Seiler – Spurensuche“ ist dann bis zum 10. Mai dort zu sehen.