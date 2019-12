Wildschweine wüten im Vogtland: Tipps für den eigenen Garten

Mit verwüsteten Gärten haben derzeit viele Menschen im Vogtland zu kämpfen. Grund sind Wildschweine, die in Komposthaufen und Beeten nach Würmern oder Pflanzenknollen suchen. Deshalb weist das Landratsamt in Plauen in einer Mitteilung darauf hin, sein Grundstück unbedingt abzusichern.

Holz- oder Maschendrahtzäune mit einer Höhe von mindestens einem Meter 30 können den Garten schützen. Auch Lärm oder unangenehme Gerüche können Wildschweine vertreiben. Auf keinen Fall sollten Sie ein Wildschwein selbst angreifen. Für die Jagd sind allein die Jäger zuständig. Deshalb kann das Landratsamt die Schäden auch nicht übernehmen.