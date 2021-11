Wildschweine auf der Autobahn: Kollision und hoher Schaden

In Plauen ist es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall auf der B 92 im Bereich der Siegener Straße gekommen. Das teilt die (…)

In Hof ist es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, der die Situation mit Coronapatienten an den bayerischen Krankenhäusern (…)

Wieder ein Einbruch in Hof: Diebe entkommen ohne Beute

Schon wieder sind Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in Hof eingestiegen. Im Zeitraum zwischen Montag und gestern (DO) waren sie in (…)