Wildschwein Putin: Wildpark Mehlmeisel sucht neuen Namen

Dass sich der Ukraine-Krieg auch im Wildpark Waldhaus Mehlmeisel bemerkbar macht, hätte wahrscheinlich keiner gedacht. Jetzt hat der Wildpark aber einen Aufruf gestartet. Und zwar sucht er einen neuen Namen für ein Wildschwein. Das Problem ist nämlich, dass das Wildschwein aktuell noch wie der russische Präsident heißt. Also Putin. Betreiber Eckard Mickisch ist zu dem Entschluss gekommen: „Keine Sau hat diesen Namen verdient.“, „Der Name Putin muss weg!“. Ihr seid aufgerufen, neue Namensvorschläge zu machen. Das geht auf der Euroherz-Facebook Seite, aber auch direkt per Mail an den Wildpark. Die E-Mail-Adresse: info@waldhaus-mehlmeisel.de. Zeit habt ihr bis Ende März. Es ist übrigens die erste Namensänderung in der Geschichte des Wildparks Mehlmeisel.