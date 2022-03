Wildpark Waldhaus Mehlmeisel: Kostenloser Eintritt für ukrainische Geflüchtete

Sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden, ist erst einmal befremdlich. So fühlen sich aktuell tausende Geflüchtete aus der Ukraine. Vor allem Kinder müssen sich an ihr neues Umfeld ohne Freunde gewöhnen. Der Wildpark Waldhaus Mehlmeisel will den geflüchteten Familien nun zumindest eine kleine Freude machen. Der Eintritt in den Wildpark ist für alle Neuankömmlinge aus der Ukraine daher kostenlos. Das gilt auch, wenn der Pass auf der Reise verloren gegangen ist. Jedes Kind bekommt außerdem eine Portion Futter für den Streichelzoo. Der Wildpark hat täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Tierfütterung findet um 14 Uhr statt.