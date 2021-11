Wildpark Mehlmeisel: Luchse aus Hofer Zoo angekommen

Ende Oktober ist im Hofer Zoo ein riesiger Ast auf das Luchsgehege gekracht. Dieses lässt der Zoo Hof jetzt reparieren und mit der Zustimmung des Stadtrats nun sogar in Richtung Theresienstein erweitern. Der Wildpark Waldhaus Mehlmeisel hatte sich bereit erklärt, die beiden Luchse Sami und Khedira vorübergehend bei sich aufzunehmen. Am Vormittag sind die beiden wohlbehalten im Wildpark angekommen. Im Gegenzug hat der Zoo Hof zwei Wildkatzen aus Mehlmeisel aufgenommen, die bereits vor einer Woche in Hof angekommen sind.