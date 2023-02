Wildes Feiern: Polizei muss Selber Faschingsparty auflösen

Wind und Regen haben dem närrischen Treiben am Wochenende keinen Abbruch getan: Vielerorts habt ihr in der Euroherz-Region nach Corona wieder richtig Fasching feiern können. Auf dem Plauener Faschingsumzug waren laut Polizei zum Beispiel über 30.000 Leute.

In Selb gings der Polizei dagegen zu wild zu: Sie musste in Buchwald eine Faschingsfeier auflösen. Es waren einfach zu viele Gäste gekommen, die Stimmung stieg mit steigendem Alkoholkonsum, es gab Reibereien und der Veranstalter war überfordert. Sieben Körperverletzungsdelikte mit sieben Verletzten hat die Polizei registriert und es gab diverse Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung. Immerhin sind die Gäste auf Aufforderung der Polizei brav gegangen.

Foto: Unser Bild zeigt den Faschingsumzug in Plauen – laut Polizei blieb es trotz der enormen Teilnehmerzahl von geschätzt 30.000 Personen friedlich