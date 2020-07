Wiesinger vorläufig FCN-Manager: Neuer Trainer im August

Nürnberg (dpa) – Der bisherige Interimstrainer Michael Wiesinger soll den 1. FC Nürnberg vorläufig als Manager unterstützen und dem Ende Juli aus dem Amt scheidenden Sportvorstand Robert Palikuca bei noch anstehenden Transfers assistieren. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Wiesinger hatte den «Club» in den beiden Spielen der Relegation vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahrt, sieht sich am nicht längerfristig als Coach. Als Konsequenz auf die schwache Saison vereinbarten der FCN und Palikuca eine Trennung zum 31. Juli.

Der neue Trainer soll erst im August verpflichtet werden, sagte der Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Grethlein. «Für die Trainersuche wird der neue Sportvorstand verantwortlich sein», sagte er. Das Ziel sei es, bis 3. August einen Nachfolger für Palikuca zu haben.