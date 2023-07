Wiesenfestwochenende in Selb: Markus Söder begleitet Festumzug

In diesen Tagen seht ihr in Selb ganz viele Leute mit Dirndl und Lederhose durch die Stadt laufen. Die Menschen feiern ihr Heimat- und Wiesenfest auf dem Goldberg. Nach zwei inoffiziellen Tagen ist es am Samstag richtig losgegangen: Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch hat das Selber Wiesenfest am Heimatabend offiziell eröffnet. Gestern gab’s dann das nächste Highlight, nämlich den traditionellen Festumzug durch die Innenstadt. Mitgelaufen ist heuer auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Hintergrund sind unter anderem die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen, die aktuell in Selb stattfinden:

Beim Festzug heute Mittag ist Markus Söder nicht mehr dabei. Am Abend geht das Selber Wiesenfest dann zu Ende – mit dem Auszug der Schulkinder vom Goldberg in die Innenstadt.