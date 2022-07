Wiesenfeste in der Region: Hier wird am Wochenende gefeiert

Während beim Hofer Volksfest in kurzer Zeit noch einiges auf die Beine zu stellen ist, feiern andere Gemeinden in der Region schon an diesem Wochenende.

Nach zwei Jahren Pause startet heute auch wieder das Wunsiedler Volks- und Wiesenfest. Allerdings dauert es nur noch vier Tage und damit genau so lang wie das Heimat- und Wiesenfest in Oberkotzau, das ebenfalls heute an den Start geht. Die Verantwortlichen konnten sich in dieser Woche bei beiden Bierproben bereits vom Geschmack des Festbiers überzeugen. Schauenstein und Sparneck feiern ab heute drei Tage lang. Geroldsgrün veranstaltet als Ersatz an diesem Wochenenende ein Scheunenfest und in Rehau steigt morgen wieder das Stadtfest.