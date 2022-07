Wiesenfest nach zwei Jahren Pandemie: Schwierige Zeit für Schausteller

Karussells, Schießbuden und jede Menge Essensstände – das alles erwartet euch an diesem Wochenende auf dem Goldberg in Selb. Nach zweijähriger Corona-Pause ist dort endlich wieder das traditionelle Wiesenfest eröffnet worden. Nicht nur die Selberinnen und Selber haben das Fest in den vergangenen Jahren vermisst. Vor allem die ganzen Schausteller haben in dieser Zeit unter den Einschränkungen der Pandemie gelitten. So zum Beispiel auch Monika Diebold, Betreiberin des Autoscooters auf dem Selber Wiesenfest:

Einige andere Fahrgeschäftebetreiber hatten sich in den vergangenen zwei Jahren unter anderem mit Aushilfsjobs über Wasser gehalten.

Bisher seien die Menschen noch etwas verhalten gewesen, was das Feiern auf dem Goldberg angeht. Monika Diebold geht aber davon aus, dass sich das in den kommenden Tagen noch ändert, wenn auch das Wetter besser wird.

(Symbolbild)