Wiesenfest in Rehau: Schulen verzichten erstmals auf Heimatlied

Selb lässt Luftballons aufsteigen, Marktredwitz veranstaltet die „Nacht der Tracht“ und in Naila gibt’s ein Feuerwerk. Jedes Wiesenfest in der Region hat seine ganz eigene Tradition. In Rehau singen die Schulkinder normalerweise am Wiesenfestmontag das Heimatlied „Rehau mein Rehau“ am Maxplatz. Dieses Jahr lernen die Kinder das Lied aber nicht mehr. Das haben die Rehauer Schulen so beschlossen.

Das Lied ist einfach zu schwierig zu singen und der Text nicht mehr zeitgemäß. Das sagt Christine Glas, Schulleiterin der Pestalozzi-Grundschule in Rehau, im Euroherz-Interview. Rhythmisch und melodisch sei das Heimatlied einfach zu anspruchsvoll für die Schulkinder. Außerdem würden darin viele veraltete Begriffe vorkommen, die die Kinder nicht verstehen. Statt „Rehau mein Rehau“ singen die Kinder am Wiesenfestmontag jetzt das Volkslied „Die Gedanken sind frei“. Den Schulen ist nämlich auch sehr wichtig, dass es sich um ein religionsneutrales Lied handelt, erklärt Christine Glas. Es gibt mittlerweile viele nicht-christliche Schüler und Kinder mit Migrationshintergrund an der Pestalozzi-Grundschule. Die sollen eben genauso mitsingen können, wie diejenigen, die aus Rehau kommen, so Christine Glas.