Wiesenfest in Oberkotzau: 18-Jähriger schlägt auf 37-Jährigen ein

Unschöner Ausgang eines Wiesenfesttags in Oberkotzau: Zwei betrunkene Männer – 18 und 37 Jahre alt – sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Autengrüner Straße aufeinander getroffen. Der 18-Jährige schlug den 37-Jährigen zu Boden und trat laut Polizei mehrmals auf ihn ein.

Passanten konnten die beiden voneinander trennen, worauf der 18-Jährige die Flucht ergriff. Die Ehefrau des 37-Jährigen rief die Polizei. Die konnte den 18-Jährigen nach der Fahndung festnehmen. Die Kripo Hof ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn. Sein Opfer musste mit einer Nasenbeinfraktur und Schürfwunden im Gesicht ins Krankenhaus.