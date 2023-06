Wiesenfest in Naila: Festbier ist schon eingebraut

Bis zum Wiesenfest in Naila dauert es noch vier Wochen. Aber das Festbier ist jetzt schon eingebraut. Das teilt die Stadt jetzt mit. Das Nailaer Wiesenfest Bier kommt dieses Jahr von der Meinel Bräu. Das Bier wird es auch ausschließlich auf dem Fest geben. Auch das Rahmenprogramm ist fix. Am Samstag spielt die Band „Pop nach 8“, am Sonntag sorgt dann die Gruppe „Freibier“ für Stimmung und den Abschluss am Montag macht die Band „Blues nid“. Den Schlussstrich setzen die Verantwortlichen am Montagabend mit einem Feuerwerk.