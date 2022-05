Die Volks- und Wiesenfeste in der Region können diesen Sommer nach langer Pause wieder stattfinden. Allerdings sollten wir etwas mehr Geld für den Besuch einplanen. Die steigenden Energiekosten machen auch vor den Festen nicht Halt. Der Stadtrat in Münchberg hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit den Getränkepreisen auf dem Wiesenfest befasst. Die Maß Bier kostet dieses Mal einen Euro mehr. Für die alkoholfreien Getränke müssen die Besucher 20 Cent mehr bezahlen.