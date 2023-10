Wiesenfest Bad Steben: Vertrag mit Festwirten steht

Eine neue Wohnung, ein neuer Job, ein neues Auto: Die Unterschrift unter einem Vertrag kann ein großes Lebensereignis sein. Und auch für die Feste in der Region sind Vertragsschließungen die Grundvoraussetzung, dass ihr überhaupt feiern könnt. So wie in Bad Steben. Die Marktgemeinde hat jetzt den Vertrag fürs Wiesenfest mit den Hofer Land-Festwirten fix gemacht. Er gilt ab kommenden Jahr bis 2026. Zusammen hat man eine „Arbeitsgemeinschaft Wiesenfest“ gebildet und sich über organisatorische Verbesserungen geeinigt, heißt es aus Bad Steben.