Wiederöffnung von Lokalen: noch verhaltene Freude beim Hotel- und Gaststättenverband

Die meisten Kneipen und Gaststätten in der Region haben durch einen Lieferservice die Zeit bisher ganz gut überstanden. Dennoch hält sich die Freude über die anstehenden Wiedereröffnungen beim Hotel- und Gaststättenverband in Grenzen.

Durch Kurzarbeit könnten viele potentielle Gäste nicht mehr genügend Geld für die Gastronomie übrig haben, so Peter Hagen, der DEHOGA-Kreisvorsitzende für den Hofer Raum im Gespräch mit Radio Euroherz. Außerdem sind noch viele Fragen bezüglich der Sicherheitskonzepte offen. Dafür braucht es einen guten Austausch mit dem Gesundheitsministerium, so der Verband. Ein positives Zeichen sei hingegen die Reduzierung der Mehrwertsteuer auf 7 % für Speisen. Durch die eingesparten Steuern könnten die Betriebe in die Zukunft investieren.