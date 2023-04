Wiederholung?: SpVgg Bayern Hof legt Protest nach Spiel gegen Abtswind ein

Die SpVgg Bayern Hof hat das Spiel in der Fußball-Bayernliga Nord gegen den TSV Abtswind am Wochenende mit 3 zu 1 verloren; Doch dabei wollen es die Hofer nicht belassen. Die Spielvereinigung hat Protest beim Bayerischen Fußballverband eingelegt.

Dabei geht es darum, was kurz vor dem 1 zu 1 Ausgleichstor der Gegner passiert ist: Der Hofer Spieler David Guyon hat bei seinem Abwehrversuch das Tor auf dem Kunstrasenplatz verschoben. Der Schiedsrichter hat nicht abgepfiffen und kurz darauf landete Abtswind den Treffer. Ein klarer Regelverstoß, meinen die Hofer. Das Tor hätte zudem sicher im Boden verankert sein müssen. Die Verantwortlichen der SpVgg Bayern Hof pochen auf eine Wiederholung des Spiels.