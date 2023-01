Wiedergutmachung für Derbyniederlage: Selber Wölfe gewinnen in Krefeld

Viele Fans hatten sich nach der Derbyniederlage am Freitag gegen Bayreuth bereits auf ein Null-Punkte-Wochenende für die Selber Wölfe eingestellt. Doch die Truppe von Trainer Sergej Waßmiller zeigte gestern Abend am Niederrhein großen Kampfgeist und besiegte die Krefeld Pinguine nach Overtime mit 3:2 Toren. Für die zwei Punkte sorgte maßgeblich Stürmer Arturs Kruminsch, der neben dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer in der Verlängerung das Siegtor markierte. Beim Blick auf die Tabelle haben die Selber Wölfe dadurch zumindest den 10. Platz halten können. Kruminsch dazu nach dem Spiel:

Den weitern Treffer in der regulären Spielzeit erzielte für die Wölfe Mark McNeil. Am kommenden Freitag steht für die Wölfe abermals ein Auswärtsspiel an. Sie treffen hier auf den EV Landshut, die gestern mit 0:2 in Heilbronn unterlagen. Spielbeginn am Freitag ist um 19 Uhr 30. Wir übertragen wieder live in der Euroherz-Eiszeit.