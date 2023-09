Wiederbelebung in Joditz: Jean-Paul-Museum zieht in Pfarrhaus ein

Der Landkreis Hof will das Jean-Paul-Museum in Joditz wiederbeleben. Bisher ist das Museum in den privaten Räumen von Eigentümerin Karin Schmidt untergebracht. Jetzt soll das Jean-Paul-Museum aber umziehen, und zwar ins Pfarrhaus in Joditz. Darauf haben sich Karin Schmidt und der Landkreis Hof geeinigt:

… so Hofs Landrat Oliver Bär.

In einem nächsten Schritt wird der Landkreis Hof ein Museumskonzept erstellen lassen. Außerdem will er prüfen, welche Umbaumaßnahmen vielleicht nötig sind und nach Fördermöglichkeiten suchen.