Wiederbelebung der Höllentalbahn: Bayerischer Landtag stellt sich gegen Reaktivierung

Für Besucher ist das Höllental ein Ort zum Erholen, aber auch viele Tier- und Pflanzenarten haben dort ihren Lebensraum. Das Bündnis Höllental und der Verein zur Erhaltung des Höllentals haben sich deswegen in der Vergangenheit stark gegen die Reaktivierung der Höllentalbahn eingesetzt. Im April ist eine entsprechende Petition an den Bayerischen Landtag übergeben worden. Heute hat sich der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz nun damit befasst. Wie das Bündnis Höllental jetzt mitteilt, hat der Landtag die Petition befürwortet und sich damit gegen die Reaktivierung der Höllentalbahn gestellt. Die Bayerische Staatsregierung wird dieses Votum beachten, heißt es in der Mitteilung.

Rund 2 300 Menschen hatten die Petition gegen die Wiederbelebung der Bahnstrecke zwischen Marxgrün und Blankenstein unterschrieben.