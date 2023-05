Wieder versuchter Totschlag in Plauen: Auseinandersetzung auf dem Dittrichplatz

Der aktuelle Polizeibericht aus Plauen liest sich wie eine Wiederholung: Ein Mann wird mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt und muss notoperiert werden. So in der Nacht zum Donnerstag im Park am Dittrichplatz in Plauen passiert.

Die Polizei schreibt aber: Mit den Geschehnissen der letzten Wochen rund um den Postplatz hat das nichts zu tun.

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 22-jährigen Deutschen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft, die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags laufen. Das Opfer ist ein 44-jähriger Deutscher.