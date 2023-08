Wieder vermehrt Schockanrufe: Das können Betroffene und Angehörige tun

Im Raum Hof und Wunsiedel schlagen aktuell wieder vermehrt Schockanrufer zu. Darauf macht die Polizei Oberfranken jetzt aufmerksam.

Es ist wieder die typische Masche: Die Anrufer geben sich als Polizisten aus und täuschen vor, dass der Sohn oder die Enkelin des Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte. Damit der Angehörige nicht ins Gefängnis muss, verlangen die Betrüger dann hohe Summen als Kaution. Die Polizei weist deshalb nochmal daraufhin: Lasst euch von solchen Anrufern bitte nicht unter Druck setzen. Und gebt bitte auch kein Geld an Unbekannte heraus. Legt in so einem Fall am besten direkt auf und meldet den Vorfall bei der Polizei. Angehörige sollten ihre Eltern oder Großeltern nochmal über solche Betrugsmaschen aufklären.

(Symbolbild)