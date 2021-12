Wieder ohne Zuschauer: Selber Wölfe treffen auf Eispiraten Crimmitschau

Von den harten Corona-Regeln sind auch die Selber Wölfe betroffen. In Profiligen sind in Bayern und Sachsen keine Zuschauer erlaubt und damit auch nicht in der DEL2. Das Derby in Crimmitschau steigt damit wieder vor leeren Rängen.

Gegen die Eispiraten wollen die Wölfe nach fünf Niederlagen in den letzten sechs Spielen endlich wieder punkten. Hoffnung macht das Hinspiel: Das konnten die Wölfe mit 3:2 für sich entscheiden und auch in der Vorbereitung waren sie zweimal gegen Crimmitschau erfolgreich. Erstes Bully im Sahnpark ist morgen um 17 Uhr – Radio Euroherz berichtet für euch live in der „Eiszeit“.