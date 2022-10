Wieder nur ein Punkt: Selber Wölfe verlieren nach Verlängerung gegen Bad Nauheim

Nach den letzten beiden Spielen, wo sie nur einen Punkt geholt hatten, waren die Selber Wölfe zuversichtlich, dass es an diesem Wochenende besser läuft. Gestern war in der heimischen NETZSCH-Arena leider auch nicht mehr als ein Punkt drin. Der EC Bad Nauheim gewann die Partie mit 5:4 nach Verlängerung.

Die Wölfe gingen in dem Match dreimal in Führung und hielten in einem temporeichen Spiel sehr gut mit. Die Verletzten Lukas Vantuch und Kevin Lavallée konnten auch wieder auf dem Eis mitwirken. Für die Wölfe erzielten Michael Schaaf, Arturs Kruminsch, Bret Thompson und Daniel Schwamberger die Tore. In der Overtime konnten dann nach einigen diskutablen Schiedsrichter-Entscheidungen die Hessen den entscheidenden Siegtreffer markieren.

Die Selber Wölfe stehen somit aktuell auf Platz 8 der DEL2-Tabelle. Nächster Gegner am Sonntag sind die Tabellennachbarn aus Dresden. Erstes Bully gegen die Eislöwen ist morgen um 17 Uhr. Radio Euroherz ist wie immer live in der „Eiszeit“ mit dabei!