Wieder mehr Militärflüge in Hof: Belastungen halten sich in Grenzen

Während der 70er und 80er Jahre hat es regelmäßig Militär- und Flugübungen gegeben, gerade auch bei uns in der Grenzregion. In der kommenden Zeit müssen sich die Hofer aber wohl auf mehr Fluglärm einstellen. Wie der Flughafen Hof-Plauen bereits mitteilt hat, will die Bundeswehr ihn künftig auch für Trainings- und Erprobungsflüge von Transportflugzeugen nutzen. Die Piloten sollen zum Beispiel Starts und Landungen üben. Der hochfränkische SPD Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger meldet sich nun zu Wort.

Nürnberger bittet die Bevölkerung um Verständnis für die Aktivitäten der Luftwaffe in der Region.

Aber: Das sei nur ein Bruchteil der Flugaktivitäten, wie es sie im Kalten Krieg gegeben hat. Weil die Flugzeuge auch deutlich leiser sind, dürften sich die Belastungen in Grenzen halten, findet Nürnberger. Die vermehrten Aktivitäten der Bundeswehr seien ein Zeichen dafür, dass Deutschland etwas für die Verteidigungsfähigkeit des Landes tue.