Wieder mehr Corona-Patienten im Krankenhaus: Saale-Orla-Kreis wirbt für Impfung

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es einen Impfstoff, der exakt auf die aktuelle Virusvariante angepasst ist. Mit diesen Worten wirbt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für die neue Impfkampagne „Ich schütze mich“. Sie richtet sich vor allem an die über 60-Jährigen. In der Euroherz-Region könnt ihr euch schon seit einiger Zeit mit dem an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff impfen lassen. Das ist auch im Saale-Orla-Kreis möglich. Darauf weist nun die Impfstelle in Pößneck angesichts der wieder steigenden Corona-Fallzahlen hin. Es müssen auch wieder mehr Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt werden. Binnen einer Woche waren es im Saale-Orla-Kreis 21 Personen, die in Folge einer Infektion eingeliefert werden mussten, meldet das Landratsamt.