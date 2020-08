Wieder mehr Betrüger in Hochfranken: Echte Polizei warnt vor falschen Kollegen

Ja, die Polizei war mit den Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen zuletzt präsenter als sonst. Aber nicht jeder, der sich als Polizist ausgibt ist auch einer. Dass sich Betrüger auch gerne als Beamte ausgeben ist mittlerweile weithin bekannt, gerade jetzt versuchen sie es aber in Hochfranken vermehrt mit dieser Masche. Davor warnt die echte Polizei. Die Betrüger behaupten zum Beispiel, sie hätten jemanden festgenommen, der Zugang zu euren Daten hat und dass euer Geld auf der Bank nun nicht mehr sicher sei. Viele Betrüger versuchen es grade aber auch wieder mit falschen Gewinnversprechen. Bislang sei in Hochfranken niemand auf die Betrüger hereingefallen, so die Polizei weiter. Sie hat für alle Fälle eine Liste erstellt, mit der ihr die Betrüger entlarven könnt. Ihr findet sie hier:

Die Oberfränkische Polizei gibt folgende wichtige Tipps; informieren Sie bitte auch ihre älteren Verwandten und Bekannten:

• Seien Sie stets misstrauisch bei Anrufen, die ihre finanzielle und/oder persönliche Situation betreffen. Geben Sie keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Kreditkartennummern oder Ähnliches heraus. Beenden Sie umgehend das Gespräch.

• Lassen Sie sich zeitlich und emotional nicht unter Druck setzen

• Lassen Sie sich von einem Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgibt, den vollständigen Namen, die Telefonnummer und die Dienststelle geben. Legen Sie danach auf und rufen Sie selbst bei der Polizeidienststelle an und lassen Sie sich den Einsatz bestätigen.

• Lassen Sie sich nicht von vermeintlich vertrauenserweckenden Rufnummern mit der örtlichen Vorwahl oder der Notrufnummer 110 in die Irre führen. Die immer professioneller agierenden Betrüger nutzen auch technische Möglichkeiten, mit denen tatsächlich existierende Telefonnummern von Polizeidienststellen oder Staatsanwaltschaften im Telefondisplay angezeigt werden können.

• Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben.

• Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten, zahlen Sie keine Gebühren, wählen Sie keine gebührenpflichtigen Sondernummern (z. B. mit der Vorwahl 0900…, 0180…, 0137…) und kaufen Sie keine Guthabenkarten, usw.

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

• Wählen Sie in dringenden Fällen den Notruf 110.