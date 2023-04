Wieder live: Informationsabende für werdende Eltern im Sana Klinikum

Die Schwangerschaft ist für werdende Mütter eine aufregende Zeit. Sie freuen sich auf ihr Baby, haben aber vielleicht auch Angst, was nach der Geburt auf sie zukommt. Das Sana Klinikum Hof veranstaltet daher wieder Informationsabende für werdende Eltern. Die erwartet dabei eine besondere Überraschung. Mit dabei ist am Abend nämlich auch eine Babyfotografin. Die Teilnehmenden bekommen das entstandene Schwangerenfoto wenige Tage nach dem Infoabend per Post. Die Teilnahme ist kostenfrei. Los geht es heute um 18 Uhr. Ihr braucht euch dafür nicht anmelden.

Informationsabend für werdende Eltern

18.00 Uhr im Konferenzraum Ebene +2 im Sana Klinikum Hof

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Termin: 20. April, 25. Mai, 15. Juni, 20. Juli, 17. August, 21. September, 19. Oktober, 16. November, 12. Dezember 2023