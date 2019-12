Wieder kein Sieg: Selber Wölfe kassieren Last-Minute-KO in Weiden

Mit der achten Niederlage in Folge sind die Selber Wölfe gestern Abend noch tiefer in die sportliche Krise gerutscht. Beim Tabellennachbarn Blue Devils Weiden kassierten die Mannen von Trainer Henry Thom 46 Sekunden vor Schluß den entscheidenden Gegentreffer zum 4:5. Vorher haben sich beide Mannschaften einen druchaus packenden Fight geliefert. Die Wölfe gingen dabei viermal in Führung, die aber jeweils in kurzen Abständen von den Weidenern wieder egalisiert wurde. Trainer Henry Thom:

Durch diese Niederlage stehen die Selber Wölfe nun auf Platz 11 der Oberliga-Süd-Tabelle, der die Verzahnungsrunde mit der Bayernliga bedeuten würde. Revanche nehmen können die Wölfe bereits morgen: da gastieren die Oberpfälzer aus Weiden um 18 Uhr in der Selber NETZSCH-Arena. Radio Euroherz berichtet wie immer live in der „Eiszeit“.