Wieder hohe Waldbrandgefahr in der Region: Beobachtungsflüge übers Wochenende angekündigt

Wegen der hohen Waldbrandgefahr in der Region fliegen jetzt am Wochenende wieder Flugzeuge über die Wälder Oberfrankens. Wie die Regierung von Oberfranken mitteilt, sind die Beobachtungsflüge heute (Sa) und morgen Nachmittag zwischen 14 und 18 Uhr geplant. In den Zeiten herrscht eine besonders hohe Waldbrandgefahr.

Die Regierung von Oberfranken appelliert deswegen an alle Bürger in keinster Weise mit offenem Feuer in Waldnähe zu hantieren. Ein kleiner Funke könnte ausreichen trockene Nadeln oder Gras zu entzünden.