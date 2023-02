Wieder geöffnet: Parkplätze am Theater Hof wieder freigegeben

Eigentlich sollte die Schaustelle am Theater Hof während der Sanierungsarbeiten des Hauptgebäudes als Ersatzspielstätte den Betrieb weiter ermöglichen. Nach Ende der Sanierungen hat die Schaustelle aber vor allem für viel Ärger in der Stadt Hof gesorgt, denn: die beauftragte Firma hatte nicht wie eigentlich vereinbart den Parkplatz am Theater wieder hergerichtet. Aus diesem Grund war der Platz lange Zeit nicht nutzbar. Wie das Theater Hof mitteilt, ist das jetzt Geschichte. Der Theaterparkplatz ist wieder größtenteils nutzbar – nur eine Parkbucht ist noch von Containern belegt. Alle Besucher können ab sofort wieder direkt am Theater Hof parken. Die nächste Möglichkeit dazu gibt es morgen (Freitag) zur Premiere des Stücks „Kasimir und Karoline“.