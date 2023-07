Schon wieder haben Unbekannte einen Geldautomaten in Bayern gesprengt – dieses Mal im unterfränkischen Rüdenhausen. Das Landeskriminalamt geht nach Angaben vom Montag von drei Tätern aus. Sie sollen nach der Tat in der Nacht zu Montag mit einem dunklen Auto geflohen sein. Wie viel Geld sie erbeutet haben, war zunächst unbekannt. Bayernweit werden immer wieder Geldautomaten gesprengt – im vergangenen Jahr waren es deutlich mehr als in früheren Jahren.