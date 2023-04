Wieder eine weniger: Postbank-Filiale in Marktredwitz schließt

Die Postbank-Kunden in Marktredwitz müssen sich ab Mitte Juni nach einer anderen Möglichkeit zum Geldabheben umsehen. Wie es auf Nachfrage vom Unternehmen heißt, wird die Filiale am Bahnhofsplatz mit dem 10. Juni schließen. Grund ist wie so oft das geänderte Kundenverhalten. Die Post- und Paketdienstleistungen können die Kunden aber auch ab Juni in unmittelbarer Nähe der Filiale nutzen. In der Jean-Paul-Straße wird zum 22. Mai eine Partnerfiliale der Deutschen Post öffnen. Die Postbank wird die Kunden per Aushang und über ein persönliches Anschreiben über die Schließung informieren. Darin erfahren sie auch, wo der nächste Geldautomat ist oder wo sie anderweitig kostenlos Geld abheben können.