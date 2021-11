Wieder ein Einbruch in Hof: Diebe entkommen ohne Beute

Schon wieder sind Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in Hof eingestiegen. Im Zeitraum zwischen Montag und gestern (DO) waren sie in der Wohnung eines 63-Jährigen in der Friedensstraße. Er war beruflich unterwegs und kam erst gestern Abend zurück. Dabei hat er den Einbruch festgestellt. Die Einbrecher kamen über ein Erdgeschossfenster und hatten die Räume durchwühlt. Dabei haben sie aber weder Bargeld noch Wertsachen gefunden und sind ohne Beute verschwunden.

Möglicherweise steht die Tat mit einem vorangegangenen Einbruch im Töpfergrubenweg in Zusammenhang. Wie berichtet, hatten die Diebe ebenfalls in einer Erdgeschosswohnung Ringe geklaut. Die Kripo Hof ermittelt und sucht nach Zeugen. Wer im Bereich Friedenstraße/Kulmbacher Straße und Wölbattendorfer Weg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich melden.