Wieder hat es in Arzberg gebrannt – dieses mal gestern aber direkt im Ort in einem Wohnhaus. Wie die Integrierte Leitstelle auf Nachfrage von Radio Euroherz mitteilt, wurden dabei aber keine Personen verletzt. Die Löscharbeiten haben rund zwei Stunden gedauert. Wie die Polizei Marktredwitz mitteilt, ist das Wohnhaus an sich noch bewohnbar – den Schaden schätzt die Polizei dennoch recht hoch – auf 10.000 Euro.

(Symbolbild)