Wieder auf Vor-Corona-Niveau: Gewerbeanmeldungen in der Region

Der Corona-Lockdown hat dazu geführt, dass viele Selbstständige haben aufgeben müssen. Gleichzeitig haben viele auch den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Mittlerweile bewegt sich die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Bayern wieder auf Vor-Corona-Niveau, teilt das Landesamt für Statistik mit. Auch in der Region macht sich die Entspannung bemerkbar. 2022 hat es im Vergleich zum Vorjahr zwar weniger Gewerbeanmeldungen gegeben, gleichzeitig ist auch die Zahl der Gewerbeabmeldungen zurückgegangen. Lediglich in der Stadt Hof hat es 32 mehr Abmeldungen gegeben. Besonders auffällig ist der Anstieg von Neugründungen durch Menschen mit ukrainischem Pass.