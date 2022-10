Wie zukunftsfähig ist die Euroherz-Region? Prognos-Zukunftsatlas sieht Risiken in der Region

Wie gut sind die kreisfreien Städte und Landkreise für die Zukunft aufgestellt? Das will das Schweizer Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos mit dem Zukunftsatlas darstellen.

Der sieht für die Euroherz-Region Risiken in der Zukunft.

In der Gesamtwertung schneidet der Vogtlandkreis in der Euroherz-Region am schlechtesten ab. Er liegt auf Platz 370 von 400. Besonders die Demografie ist hier demnach ein Problem. Auch der Saale-Orla-Kreis, der Landkreis Wunsiedel und die Stadt Hof stehen relativ weit hinten im Ranking. Die Landkreise Tirschenreuth und Hof schneiden mit ihren Plätzen im Mittelfeld hier in der Region noch am besten ab. Chancen und Risiken für die Zukunft seien dort ausgeglichen. Für die Berechnung des Zukunftsatlases werden verschiedene Indikatoren herangezogen, etwa die Kaufkraft, Bevölkerungsentwicklung oder Schulabbrecherquote.

