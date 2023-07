Wie werden wir zur „Schwammregion“? Workshop an der Hochschule Hof

In dieser Woche beschäftigen wir uns bei Radio Euroherz mit der Wasserversorgung in der Region. Denn weil es immer wärmer und trockener wird, fehlt auch hier bei uns das Wasser. Die Hochschule Hof bietet heute (17 Uhr) einen Workshop zu diesem Thema an. Es geht darum, wie sich die Region auf den Klimawandel einstellen und vorhandenes Wasser besser speichern kann. In dem Workshop werden konkrete Maßnahmen zu Themen wie Hochwasserschutz, Regenwassernutzung und Renaturierung von Gewässern vorgestellt. Das Angebot richtet sich vor allem an Vertreter von Gemeinden, Wasserversorger sowie Land- und Forstwirte.

Anmelden könnt ihr euch per Mail an: maria.geisser@wasser-energie.net