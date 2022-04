Wie soll „Putin“ künftig heißen? Abstimmung für Wildschwein gestartet

„Der Name Putin muss weg!“ – Das ist die Reaktion von Eckard Mickisch, dem Betreiber des Wildparks Waldhaus Mehlmeisel, gewesen, nachdem der Krieg in der Ukraine begonnen hatte. Ein Wildschwein im Wildpark heißt nämlich genau wie der russische Präsident – noch. In den vergangenen Wochen sind rund 2700 Namensvorschläge für die Umbenennung eingegangen. Die am häufigsten genannten waren Klitschko, Selenskyi und Gorbatschow. Allerdings will der Wildpark nicht erneut politisieren. Deshalb stehen jetzt fünf Namen zur Abstimmung, die das Team des Wildparks aus den Vorschlägen ausgesucht hat. Die Abstimmung erfolgt per Emoji bis zum 10. April.

👍= Igor: ein typischer männlicher, russischer Name, der anmutig und voluminös klingt, was unser Keiler darstellt und zeitgleich auf die russischen Wurzeln schließen lässt.

☀️= Frederick: steht für die glückliche Sau, weil er nicht mehr Putin heißen muss.

🕊️= Mir: das ukrainische Wort „Mir“ heißt ins Deutsche übersetzt „Frieden“, was sich wohl viele Menschen weltweit wünschen.

✌️= Eberhofer: dieser Namensvorschlag kommt von der Personality-Show „Ringlstetter“, der sich dort aus der Abstimmung herauskristallisiert hat.

🍺= Gustl: ein Namensvorschlag, der uns gefallen hat, weil er bodenständig und bayerisch ist.

Das jeweils zugehörige Emoji bitte an den Wildpark Waldhaus Mehlmeisel schicken: info@waldhaus-mehlmeisel.de