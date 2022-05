Wie sieht Bayerns Zukunft aus?: Regionalkonferenz in Wunsiedel

Bayern will sich fit für die Zukunft machen. Wie das gehen soll, sollen auch die Bürger mitentscheiden können. Das Finanz- und das Landwirtschaftsministerium haben dafür den „Zukunftsdialog Heimat.Bayern“ gestartet. Im Mai finden in allen bayerischen Regierungsbezirken sogenannte Regionalkonferenzen statt. Die Konferenz für Oberfranken ist am Abend (18 Uhr) in der Fichtelgebirgshalle in Wunsiedel. Auch die Staatsminister Michaela Kaniber und Albert Füracker werden dabei sein. Im Rahmen der Veranstaltung werden Brauerin Monika Meinel-Hansen und Sportfunktionär Horst Hüttel als Heimatbotschafter ausgezeichnet.