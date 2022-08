Wie sagt ihr dazu?: Online-Umfrage zu Ortsnamen im Landkreis Wunsiedel

In unserem Sendegebiet gibt es viele Dialekte. Kein Wunder also, dass jeder auch die Ortsnamen unterschiedlich ausspricht. Dem will die Kampagne #freiraumfichtelgebirge nun mit einer Online-Umfrage für den Landkreis Wunsiedel auf den Grund gehen. Sie hat dazu die Aktion „Wie sagst du dazu?“ gestartet. Damit suchen die Verantwortlichen nach der einzig wahren Aussprachevariante oder zumindest nach den am häufigsten genannten Antworten. Bei der Umfrage könnt ihr aus den vorgegebenen Antworten wählen oder auch eure eigene Schreibweise eintragen. Es werden dabei alle Kommunen des Landkreises abgefragt. Den Link zur Umfrage findet ihr hier . Die Antworten sollen die Grundlage für ein neues Projekt aus dem Bereich Regionale Identität sein, das bis Ende des Jahres in die Umsetzung gehen soll. Weitere Details sind noch nicht bekannt.