Wie man sexuellen Missbrauch überlebt: Lesung in der Freiheitshalle Hof

Sexueller Missbrauch ist ein Thema, über das nicht viel in der Gesellschaft gesprochen wird, das aber viele betrifft: Im Jahr 2020 wurden in Deutschland rund 14.500 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch angezeigt. Einer der diese Erfahrung auch machen musste ist Michael Reh. Der Fotograf hat es sich zum Ziel gesetzt, Betroffene zu unterstützen und ihnen Hilfestellungen zu geben. Am Abend ist er in der Freiheitshalle in Hof. Er liest dort aus seinem neuen Buch „Die Neun Gebote – wie man sexuellen Missbrauch überlebt“ vor. Los geht’s um 19:30 Uhr.

© Diakonie Hochfranken