Wie kann ich Energie sparen?: Energie-Forum am Abend in Plauen

Die Temperaturen gehen vor allem nachts schon deutlich nach unten. Die meisten von uns dürften sich deshalb schon Sorgen um die nächste Heizkosten- und Stromabrechnung machen. Die Stadt Plauen veranstaltet heute das Forum „Energie 2022 Plauen“. Am Abend mit dabei sind Ansprechpartner der Stadt, der Stadtwerke und des Zweckverbands Wasser und Abwasser Vogtland. Bei dem Forum geht es zum Beispiel darum, was die hohen Kosten für die Bürger bedeuten, oder wie sich die Energiepreise überhaupt zusammensetzen. Die Stadt will auch erklären, wie sie selbst Energie einsparen will und welche Möglichkeiten ihr dazu habt. Das Forum Energie beginnt um 18 Uhr in der Festhalle. Für die Veranstaltung braucht ihr allerdings das kostenlose Ticket.