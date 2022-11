Wie kann die Energieversorgung nachhaltig gesichert werden?: Oberfränkische Unternehmen investieren bereits

Die Unternehmen in der Region suchen Wege, um die Energieversorgung in der aktuellen Krisenzeit nachhaltig zu sichern. Das war großes Thema der Regionalkonferenz „Energiewende in Oberfranken“. Das ist eine gemeinsamen Veranstaltung der Regierung von Oberfranken mit den oberfränkischen Wirtschaftskammern. Insgesamt haben rund 70 Unternehmen teilgenommen.

Für die Betriebe steht aktuell das Thema bezahlbare und sichere Energieversorgung im Vordergrund. Ziel ist der Umstieg auf erneuerbare Energien. Bei der Konferenz sind auch verschiedene Möglichkeiten zur Erzeugung und Vermarktung von PV-Strom vorgestellt worden. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion ist klar geworden: Durch diverse Investitionen verbrauchen die Unternehmen bereits deutlich weniger Energie. Trotzdem sind die gestiegenen Kosten eine enorme Belastung. Bei einer Sache waren sich die Teilnehmer einig: Es muss jetzt in alternative Energieversorgung investiert werden – unabhängig von staatlichen Sofortmaßnahmen und mangelnder Planungssicherheit.