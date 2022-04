Wie geht’s weiter am Strauß-Areal: Landtagsabgeordnete Sowa kommt nach Hof

Wo eigentlich mal ein Einkaufszentrum stehen sollte, liegt seit Jahren alles brach. Im Wahlkampf hatte Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla angekündigt, eine Lösung für das Problem am Strauß-Areal finden zu wollen. Angedacht waren ein neuer Busbahnhof, Wohnungen und vielleicht auch Cafés. Die Gespräche mit den Investoren sind bisher allesamt gescheitert. Dann war die Rede davon, dass das Strauß-Areal zumindest zeitweise begrünt werden soll. Auch davon ist momentan nichts zu sehen. Die Bamberger Grünen-Landtagsabgeordnete Ursula Sowa will sich nun selbst ein Bild vor Ort machen. Am Nachmittag (Di, 12.4.22) kommt sie nach Hof und informiert sich über den Zustand des Areals. Mit dabei sind der 3. Bürgermeister Sebastian Auer, Grünen Stadtrat Klaus Schrader und weitere Mitglieder aus dem Hofer Stadtrat.