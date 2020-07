Wie geht es mit dem Selber Klinikum weiter? Sondersitzung heute im Stadtrat

Viele Wochen ist das Krankenhaus in Selb regelrecht im Ausnahmezustand gewesen. Eine Zeit lang ist es nur mit Corona-Patienten belegt gewesen. Wie es künftig mit dem Klinikum weitergeht, ist heute Thema im Stadtrat in Selb. Er kommt am Abend zu einer Sondersitzung zusammen.

Langsam hat sich die Situation am Klinikum Fichtelgebirge in Selb normalisiert. Es muss allerdings jederzeit auf eine zweite Virus-Welle vorbereitet sein und Plätze für Corona-Patienten freihalten. Der Geschäftsführer ist heute im Selber Stadtrat zu Gast und erklärt, wie sich das Klinikum künftig entwickeln soll. Laut Oberbürgermeister Uli Pötzsch habe das Krankenhaus ein gutes Potential. Die Unfallchirurgie sei gut aufgestellt und besonders für die Selber Industrie von großer Bedeutung. Ins Wirbelsäulenzentrum sind zuletzt rund 1,2 Millionen Euro geflossen. Jetzt gehe es darum, die Lungenabteilung und die Chirurgie auszubauen und zu spezialisieren.