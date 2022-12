Wie geht es mit dem ÖPNV im Vogtland weiter? Bisher gibt es noch keine Lösung

Fährt im kommenden Jahr im Vogtlandkreis kein Bus mehr? Dieses Szenario steht zumindest im Raum. Hintergrund ist ein Streit zwischen dem Zweckverband und den ausführenden privaten Busunternehmen. Landrat Thomas Hennig hat das Thema in der jüngsten Kreistagssitzung noch einmal aufgegriffen. Demnach befinde man sich aktuell noch in Verhandlungen. Problematisch bei der Aufkündigung des Vertrags sei ein drohender Verlust der Fördermittel. Parallel liefen Gespräche über eine Rekommunalisierung des Busverkehrs im Vogtland. Durch den Inhaber sei allerdings noch kein Preisvorschlag eingegangen. Der Landrat habe jedoch ein entsprechendes Schreiben an den Unternehmer versandt. Großes Ziel sei aber, den ÖPNV am Laufen zu halten.