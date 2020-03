Wie geht es in Corona-Zeiten weiter? Telefonkonferenz für Firmen im Hofer Land

Seit gestern (16.03.) gilt der Katastrophenfall in Bayern. Das öffentliche Leben ist auf ein Minimum zurückgefahren. Ab heute (17.03.) sind Freizeiteinrichtungen, wie Schwimmbäder, Kinos, Bars, Theater, Museen, Tierparks und Spielplätze zu. Ab morgen (18.03.) schließen die Geschäfte des Einzelhandels, außer die, die für das tägliche Leben notwendig sind, also zum Beispiel Apotheken, Drogerien oder Supermärkte. Viele Unternehmer fragen sich da jetzt natürlich: Bin ich auch betroffen, wie soll ich diese Situation überstehen und was passiert, wenn Corona meinen Betrieb trifft? Aus diesem Grund gibt es heute um 16 Uhr und morgen um 12 Uhr eine Telefonkonferenz mit dem Leiter des Gesundheitsamts Dr. Thomas Schörner. Interessierte Firmen können sich dafür hier anmelden.