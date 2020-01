Wie entwickelt sich unsere Bevölkerung? Heute gibt es die neuesten Zahlen

Wie entwickelt sich die Bevölkerung in Bayern in den kommenden Jahren? Das gibt der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann am Mittag bekannt. Das Bayerische Landesamt für Statistik hat berechnet, wo in Bayern die Bevölkerung wächst, und wo sie abnimmt.

Für unser flächiges Oberfranken und speziell für die Landkreise Hof und Wunsiedel sind das sehr wichtige Zahlen. Es geht darum, wie die Versorgung von immer weniger Menschen läuft, wo sie einkaufen können, wo sie einen Arzt finden und wie sie im Alter hier leben können.

Die letzte Vorausberechnung hatte für Oberfranken einen Bevölkerungsschwund ergeben, der sich dann nicht so krass bewahrheitet hatte, wie erwartet. Gleichzeitig musste die Region wegen der eher negativen Aussichten um ihr Image bangen.